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Selmet Şükür'ün davasına devam edildi

FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür’ün babası Selmet Şükür’ün davasına devam edildi.

FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün davasına devam edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklayarak, tüm dosya kapsamına göre sanığın FETÖ/PDY'ye yardım suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, Şükür'ün ‘silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Okunan mütalaaya katılmadıklarını belirten sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi. Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Aralık tarihine erteledi.

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