Selmet Şükür'ün davasında gizli tanık süprizi

FETÖ kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün davasına devam edildi. Davada gizli tanığın dinleneceği öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurtdışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık iddianame hazırladı. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Selmet Şükür ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür ve avukatları katıldı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti 3 tanığı dinledi.

“FETÖ'ye para aktarmamıştır”

Tanık E.Ş., mahkemede verdiği ifadede, “Huzurda bulunan sanık benim abimdir. Bu arsayı abimle ortak aldık. Belediye o zaman şuyulandırma yöntemiyle aramızda bölüştürdü. Abime iki parsel düştü. İlk parselde 2006-2008 yılında inşaat yaptırdık. 2'inci inşaat ise 2016 yılında başladı. Abim arabasını sattı. Bu inşaatlardan ve daha önceki inşaatlarda abim kredi çekerek ikinci parseldeki inşaatlara başladı. Hain darbe girişimi olunca inşaatlar durdu. Abimin Hakan Şükür'ün parasına ihtiyacı yoktur. Bu inşaatlar ve paralar kendine aittir. Bu iki inşaat haricinde başka inşaat işiyle uğraşmamıştır. FETÖ'ye para aktarmamıştır” derken, başka bir tanık İ.Y., ise verdiği ifadede, “Kendisi iş adamıdır. Yapmış olduğu inşaatları kendi emeği ile yaptı. Hakan Şükür'ün katkısı yoktur. Sanık Selmet Şükür'ün 2014 yılında 10 yıllığına Amerika vizesi aldı ama hiç gitmemiştir” ifadelerini kullandı.

Tanıkları, avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Selmet Şükür'ün sağlık sorunları nedeniyle davaya vareste olmasına karar verdi. Mahkeme heyeti davaya ilişkin gizli bir tanığın olduğunu ve tanığın mahkemede gizli bir şekilde dinlenilmesine karar vererek davayı 4 Temmuz 2019 yılına erteledi.