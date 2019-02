Sendika temsilcilerinden Başkan Alemdar'a tam destek

Türk-İş ve Demiryol-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, Koop-İş Şube Başkanı Şevket Ulusinan, Şeker-İş Şube Başkanı Oğuz Kalay, Tes-İş Şube Başkanı İrfan Kabaoğlu, Türk-Metal Sendikası Başkanı Olcay Meriç, Belediye-İş Şube Başkanı Osman Şar ve Harb-İş Şube Başkanı Yaşar Yavuz yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

Ziyarette AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken de hazır bulundu. Sendika temsilcileri adına konuşan Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Demiryolu-İle sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, yeniden aday gösterilen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Bu seçimleri siyaset dışı bir yerel seçim olarak değerlendiriyoruz. Sakaryamızın parlayan yıldızı olan Serdivan'a bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerin yanı sıra yeni hizmetleri de yapacak olduğunuza inanıyoruz. Bir Serdivanlı olarak size olan desteğimiz tamdır” dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini yineleyen Cemal Yaman, Serdivan'da hayata geçirdiği vizyon projelere yenilerini ekleme yolunda Başkan Alemdar'a başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, güzel temennileri ve destekleri için sendika temsilcilerine teşekkür ederek yeni dönemde Serdivan için çok farklı ve bir o kadar da önemli projeleri hayata geçireceklerini ve bunu da yine sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, tüm Serdivanlılarla birlikte yapacaklarını ifade etti.

Sakarya'daki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada olduklarını ve her zaman fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Alemdar, “Biz attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her projede vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın görüşünü aldık. Bundan sonra da Serdivanımız adına atacağımız her adımda hemşehrilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte olmaya, fikir alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz. Bugün bizleri ziyaret ederek, desteklerini dile getiren sendikalarımızın değerli şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.