'Seninle Bir Adım Önde' etkinliği SAÜ'de düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Adamaksan & Kaizen Okulu & Verimlilik Enstitüsü Eğitim Müdürü ve Kıdemli Danışmanı Tuncay Öz katıldı. Küresel rekabet koşulları hakkında bilgi veren Tuncay Öz, küresel rekabetin sancılarının çaresinin yalın dönüşüm olacağını söyledi. Tuncay Öz, yalın ifadenin kronoloji zamanı, yalın düşüncenin temel amacı, yalın düşüncenin yönetim prensipleri, değer, yalın düşüncenin ana hedefi, yalın üretim yaklaşımı gibi konu başlıklarında bilgiler verdi.

‘Değer' kavramı hakkında bilgi veren Öz, “Değer artık müşteri tarafından belirleniyor. Mal veya hizmetler, müşterinin istediği zamanda istediği ürünler için ve talep ettiği hızda üretilmelidir. Müşteri için değer taşıyan mal ve hizmet, en düşük maliyet ve en kısa zamanda müşterinin hizmetine sunulmalıdır. Bunun için değerin, değer yaratma süreçleri boyunca hiç kesintisiz akıtılmasının sağlanması esastır. Sistemleri daha iyi işler hale getirecek ve mükemmelleştirecek olan, teknikler, yatırımlar, projeler, danışmanlar değildir; çalışan insanlardır, yani sizlersiniz” dedi.