Sepaş Enerji'ye iki ödül birden

SAKARYA (İHA) – Sepaş Enerji, Akkök Şirketler Grubu'nun kendi içinde en başarılı uygulamaların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla dört yıldır düzenlediği “Yıldız Akköklüler Ödüllendirme Süreci'nden 2 ödülle döndü.

Sepaş Enerji, “Enerji Ticaret İş birliği” projesi ile İş Birliği Geliştirme kategorisinde ve “Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışması” projesiyle de “Sürdürülebilirlik” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Sepaş Enerji'de Özcan Karataş, Turan Duru, Oya Kovar, Anıl Can Kısaoğlu ve Kayhan Dağdelenadlı çalışanların içinde olduğu ekip tarafından başarılı bir iş birliğine imza atıldı. Çalışma ile “Enerji Ticaret İş birliği” projesi kapsamında Aksa Akrilik enerji üretim santrallerinde üretilen enerjinin, Akyaşam AVM'lerine ulaştırılması için Sepaş Enerji'nin talep tahmin, dengeleme grup avantajı ve perakende elektrik satış tecrübesini bir araya getirip iş birliği geliştirilerek bu sayede şirketlerin tasarruf etmesi sağlandı.

Muhsine Küçük, Nalan Sonat ve Ecem Akın'ın bulundu bir diğer ekip tarafından hayata geçirilen ve iki yıldır devam Doğanın Enerjisi projesi ile de kurum itibarına katkı sağlanırken, proje ile hizmet alanındaki halkının kültür sanata olan ilgisinin arttırılmasına katkı sunuldu.