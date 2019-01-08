Her ay farklı konu ve konukları sayfalarına taşıyan, şehrin kültür ve sanat gündemine ışık tutan Serdivan Ajans'ın yeni sayısı çıktı. Yeni sayısında Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay'la Toplum ve Sosyal Bilimleri değerlendirilitor. Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay ile yapılan röportajda Sarıbay; öğrenmenin her zaman geçerliliği olan sosyal bir merak olduğunu dile getirerek, Türkiye'de Sosyal Bilimlerin gelişimi üzerine bir perspektif sunuyor ve batı dünyasının bilim anlayışını da tartışmaya açıyor. Serdivan Ajans'ın yeni sayısında gazeteci ve fikir adamı Yusuf Kaplan, “Gençlik Nereye Koşuyor” başlığı altında günümüzün en çok konuşulan meselelerinden birini derinlemesine ele alıyor.