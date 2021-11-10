Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'ne büyük ilgi

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nin, pandemi şartlarına uygun olarak sınırlı sayıda kontenjan ile düzenlediği atölyeler başladı.

İlk haftasını geride bırakan ve 6 hafta boyunca hafta devam edecek olan birbirinden farklı ücretsiz atölyeler, dersler ve diğer etkinlikler Serdivan Çocuk Akademisi'nde her hafta yenilenen kayıtlar ile ilgililerini bekliyor. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yalnızca 3-6 yaş grubuna ait atölyeler düzenlenecek olup Cumartesi günü 3-12 yaş grubuna ait çeşitli atölye, ders ve etkinlikler gerçekleştirileceği belirtilirken, kayıtların fikirvesanat.org adresinden yenileneceği ifade edildi.

Öğrencilerin haftalık olarak, Kuru Boya, Mozaik, Oyuncak, Karakalem, Ritim, Sulu Boya, Seramik, Moda Tasarım, Karikatür, Çiçek Ressamlığı, Kolaj ve Baskı Atölyeleri'nden ikisini tercih edebilecekleri bildirildi.