Serdivan Belediyesi hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hayırsever vatandaşlar tarafından belediyeye ulaştırılan kurban etlerini daha önce tespiti yapılan ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; kurban etlerini belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşların belediyenin 444 54 50 numaralı çağrı merkezini arayabilecekleri gibi kurban etlerini şahsen de belediyeye teslim edebilecekleri belirtildi.

Kurban Bayramı'nın ilk üç günü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 08.00-18.00 arası dağıtılacak olan paylar bayram sonrasında da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.