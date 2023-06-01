Serdivan Belediyesi Haziran ayı olağan meclisi toplandı

Gündem öncesi söz alan parti sözcüleri 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarının ülke ve millete hayırlı olması temennisinde bulunurken Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'a tebriklerini iletti. Mecliste imar planlarını ilgilendiren 2 madde oy çokluğuyla kabul edilirken, 1 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edildi. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüyle ilgili 2 madde oy birliğiyle kabul edildi. Meclis sonunda yapılan duyuruda bir sonraki Serdivan Belediyesi Olağan Meclis Toplantısının 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.