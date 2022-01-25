Serdivan Belediyesi karla mücadele timleri nöbette

Serdivan Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yol açma çalışmalarını 24 saat sürdürmeye devam ediyor.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yoğun kar yağışının yanı sıra buzlanmaya karşı da vatandaşları uyararak araçlarda kar lastiği ile zincir bulundurulmasına yönelik uyarısını yineledi. Alemdar, 24 saat esasına göre çalıştıklarını ve tüm ekiplerin sahada olarak vatandaşların mağdur olamamaları için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kriz merkezinden yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde de takip ettiklerini belirten Alemdar, “Ara vermeden küreme, açma ve tuzlama işlemlerimiz devam ediyor ve edecek. Gece boyu devam eden çalışmalarımız gün boyunca da sürüyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için özveriyle çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm ekip ve ekipmanımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci de birlikte atlatacağız. Sizler için ekiplerimiz 24 saat görev başında. Gelen tüm talepler KENTBANK ve Kriz Merkezimizde kayıt altına alınıp arkadaşlarımız tarafından süratle ilgili ekiplere aktarılıyor. Çağrılarınız için 24 saat, 444 54 50 çağrı merkezini arayabilirsiniz” dedi.