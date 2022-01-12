İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Serdivan Belediyesi, karla mücadeleye hazır

Serdivan Belediyesi, meteorolojik verilere göre bu gece ve önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlemlerini aldı.


Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, saha ekibinin tamamının 24 saat çalışacak biçimde görevlendirildiği, yol açma ve tuzlama araçlarının hazır biçimde bekletildiği belirtildi. Vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımlarının sağlanması, günlük yaşamlarının aksamaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların herhangi bir durumda Serdivan Belediyesi'ne ulaşabilecekleri ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.