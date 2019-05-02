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Serdivan Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Serdivan Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleşti.


Serdivan Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan toplantısı Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında 5 madde görüşülerek karara bağlandı. Serdivan'ın her geçen gün planlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Yusuf Alemdar, “Serdivanımız; kısa sürede almış olduğu mesafeyle, kent estetiği ve yaşanılabilirlik noktasında Türkiye'ye örnek oluyor. Herkesin Serdivan'da yaşamak istemesi bizleri mutlu ederken, hemşehrilerimize olan sorumluluklarımızı da arttırıyor. Genç ve dinamik bir ilçeyiz. Gayemiz; bugüne kadar en güzel şekilde icra ettiğimiz tüm çalışmaları daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza sunmaktır” dedi.


Gündem maddeleri arasında yer alan 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilirken komisyonun değerlendirmesinin ardından Serdivan Belediye Meclisi 7 Mayıs Salı günü, 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşmek üzere tekrar bir araya gelecek.

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