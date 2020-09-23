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Serdivan Belediyesi, okullara yönelik temizlik işlemlerini sürdürüyor

Serdivan Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin kademeli olarak başlaması ile birlikte, okullara yönelik başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Belediye ekipleri, okul bahçeleri, oyun grupları ve sınıflarının tek tek ilaçlanmasının ardından okul çevresindeki otlar da biçiliyor. Pandemi gölgesinde yeni eğitim ve öğretim döneminin kademeli olarak başlaması ile birlikte korona virüsle mücadele eylem planlarını da güncellediklerinin, eğitim kurumlarına yönelik dezenfekte ve temizlik çalışmalarına daha da önem verdiklerinin altını çizen Serdivan Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar, “Pandemi süreci devam ederken okulların açılması ile birlikte daha hassas davranılması gerekmekte, biz belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız okullarımıza dezenfekte ve hijyen noktasında tüm imkanlarımızla destek olmak. Tüm kurumlarımızın yanı sıra velilerimizin hassasiyeti ve öğrencilerimizin azami gayretleri ile bu süreci hayırlısıyla atlatacağız” dedi.

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