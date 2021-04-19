Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri yerine getiren Serdivan Belediyesi, ‘Sıfır Atık Belgesi' aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Serdivan Belediyesi Bakanlığın istediği tüm kriterleri ilçe genelinde hayata geçirdi.

Çevre konusunda son derece hassas olduklarının altını çizen Başkan Yusuf Alemdar; Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, hayata geçirilen her projelenin odak noktasında kullan koru ve geleceğe taşıma anlayışının yer aldığını söyledi.

Serdivan'ın daha güzel, daha yaşanabilir olması adına sıfır atık anlayışını ilçe genelinde daha geniş kitlelere yerleştirmek istediklerini ve bunun için yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Alemdar; önümüzdeki günlerde detaylarını paylaşacakları yeni projeyle sıfır atık uygulamasında yeni bir aşamaya geçeceklerini belirtti.

Alemdar yeni uygulama ile vatandaşların sıfır atık konusunda dava aktif bir role sahip olacaklarını dile getirerek, proje ile hem çevresel hem de ekonomik anlamda kazanç sağlanacağını söyledi.