İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serdivan Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor.


Serdivan Belediyesi, yoğun kar yağışının olduğu günlerde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinin yanı sıra kırsal alandaki sokak hayvanlarını da besliyor. 24 saat görev yapan ekipler özellikle soğuk havalarda sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm beslenme noktalarına mama bırakarak, barınaklarının temizlik ve bakımını da gerçekleştiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.