Serdivan Belediyesi Şubat ayı meclisi gerçekleştirildi

Meclis toplantısının açılış konuşmasında üç ayları tebrik eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyede yaşandığı bugünlere bizleri ulaştıran Cenab-ı Allah'a şükranlarımı sunuyorum. İslam coğrafyasını sararak bütün dünyaya yayılan bu mübarek zamanların, tüm hemşerilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Meclis Gündeminin okunmasının ardından gerçekleşen toplantıda görüşülen maddelerden ikisi kabul edilirken, kalan beş madde Hukuk ve İmar Komisyonlarında görüşülmek üzere havale edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Mart 2023 Çarşamba Günü Saat 14.00'te yapılacağı bildirildi.