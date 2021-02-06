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Serdivan Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Serdivan Belediyesi ile Güvenlik-İş Sendikası arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzaları atıldı.


Güvenlik-İş Sendikası arasında 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşmenin imzaları Serdivan Belediyesi'nde atıldı. 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında en düşük ücret, net 3 bin 725 TL oldu. İmza töreninde Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi ve Demiryol-İş Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Güvenlik -İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şube Sekreteri Muammer Güneş hazır bulundu. Serdivan Belediyesi ile Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) arasında imzalanan toplu sözleşmenin tüm taraflar için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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