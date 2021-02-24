Serdivan Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi'nden ortak kampanya

Serdivan Belediyesi Hizmet Binası önüne kurulacak kan aracında görevliler 25 Şubat Perşembe günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında gönüllü bağışçıları misafir edecek. Kan kampanyalarının salgınla mücadele sürecindeki önemine değinen yetkililer, verilen her ünite kanın en az üç kişinin yaşama tekrar tutunmasına vesile olduğunu ifade ederek; azalan kan stoklarının tekrar eski seviyelerine ulaşması için herkesi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet etti.