Serdivan Belediyesi yol ağını güçlendiriyor

İlçedeki yol ağını genişletmek ve ulaşım konforunu en üst seviyelere çıkarmak adına Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Vatan Mahallesinde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Nuh ve 4238. Sokaklarda tamamlanan yol açma çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarında da sona gelindi. Ekipler tarafından toplamda 2 bin 397 metrelik yola sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken, çalışmalara tüm mahallelerde ara vermeden devam edileceği belirtildi.