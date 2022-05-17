Serdivan Belediyesi'nde hizmet içi eğitim programları sürüyor

Eğitimde, başta özel hayatın gizliliği, kişilerin temel ve hak özgürlüğünü korumaya ve kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esasların önemine de değinildi. Eğitimde ayrıca kişisel veri konusunda temel hak ve ilkelerin neler olduğu, hangi durumların KVKK ihlali sonucunu doğurduğu ve yaptırımların neler olduğu bilgileri de aktarıldı.