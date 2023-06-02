İhlas Haber Ajansı

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Serdivan Belediyesi'nden asfalt atağı

Serdivan Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte üstyapı çalışmalarını hızlandırarak cadde ve sokakları sıcak asfalt konforuyla buluşturdu.


Serdivan Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte üstyapı çalışmalarını hızlandırarak Aralık Mahallesinde cadde ve sokakları sıcak asfalt konforuyla buluşturdu. Daha önce 4606, Gökçeören Caddesi ve Ferik Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, Şehit Mehmet Karabaşoğlu Sokak'ta da yürütülen çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Aralık Mahallesi'nde asfaltlı yol ağını genişletecek.

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