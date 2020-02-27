Serdivan Belediyesi'nden okullara Koronavirüs önlemi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz Türkiye'de görülmese de, önceden önlem almak gayesiyle Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki okulları dezenfekte ediyor.

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmelerinin yanı sıra olası virüs vakalarına karşı da tedbir almak için okulları Sağlık Bakanlığı onaylı organik ilaçlarla hijyenik hale getiren ekipler, öğrencilerin okul içerisinde kullanacakları kapalı alanları da tepeden tırnağa dezenfekte ettiler.

İlaçlama çalışmaları kapsamında, sınıfların yanı sıra öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun olarak kullandığı kantin, lavabo ve koridor gibi noktaları da dezenfekte edilerek olası koronavirüs vakasına karşı önlem alındı. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; her yıl okullara yönelik rutin olarak düzenlenen temizlik çalışmalarının bu yıl daha kapsamlı halde uygulandığı belirtilirken, henüz ülkemizde rastlanmayan koronavirüs salgınına karşı özel malzemelerle hazırlanan ve tamamen organik olan ilaçlama yöntemiyle öğrencilerin temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim almalarına imkan sağlandığı ifade edildi.