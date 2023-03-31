Serdivan Belediyesinden rekor zam

Serdivan Belediyesi Personel Anonim Şirketi (SERBEL) kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi ile evli, iki çocuklu ve en düşük yevmiyede olan bir işçinin taban maaşı 14 bin lira oldu.

Toplu iş sözleşmesi görüşmesine; Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, sendika temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı. Belediye çalışanlarının sosyal hak ve ücretlerinin en yüksek seviyede olmasına özen gösterdiğini vurgulayan Alemdar, "Biz daha önce çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğimizi söylemiştik. Bu çerçevede sözümüzün de arkasında durduk ve kıymetli çalışma arkadaşlarımıza enflasyonun üzerinde bir refah payı vermiş olduk. Herkese hayırlı olsun, güle güle harcasınlar" dedi.

Hizmet İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ise bölgede eşi benzeri olmayan bir toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını vurgulayarak, "Serdivan Belediyesi Personel Anonim Şirketi (SERBEL) kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi ile evli, iki çocuklu ve en düşük yevmiyede olan bir işçinin taban maaşı 14 bin lira oldu. Yıllık yüzde 167 artışın olduğu bu sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diliyor, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.