Serdivan Belediyesi'nden ‘Ulusal Bayram Günleri Ruhsatı' uyarısı

Serdivan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çalışacak olan işletmeleri ‘Ulusal Bayram Günleri Ruhsatı' almaları konusunda uyardı.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 2429 sayılı kanun uyarınca ulusal bayramlarda ve genel tatillerde işyerlerini açmak isteyen müteşebbislerin Ulusal Bayram Günleri Ruhsatı almaları gerektiği belirtilirken, ilgili kanunun ilçe sınırlarında faaliyet gösteren tüm esnafı kapsadığı ifade edildi. Ulusal Bayram tatillerinde işletmelerini açacak olan esnafların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için vergi levhası, çalışma ruhsatı ve yetkili kişinin imza sirküsü ile birlikte Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerektiği vurgulandı.