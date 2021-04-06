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Serdivan Belediyesi'nden vatandaş odaklı hizmet

Serdivan Belediyesi ile Serdivan Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arasında emlak rayiç bedel protokolü imzalandı.


İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında, satış işlemi için Tapu Müdürlüğü'ne başvuran kişi veya kurumlar, belediyeye herhangi bir borcu olmamak koşuluyla tüm işlemleri Tapu Müdürlüğü'nde yapabilecek. Belediyeden yapılan açıklamada ise protokol sayesinde hem kurumların iş yükünün azaldığı hem de vatandaşların işlemlerini tek noktadan, daha hızlı ve kolay halledebilecekleri belirtildi.

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