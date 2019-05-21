Serdivan Çocuk Akademisi bahar dönemi tamamlandı

Serdivan Çocuk Akademisi'nde 14 haftalık bahar dönemi eğitimleri yılsonu sergisiyle tamamlandı.

Yaptıkları yılsonu gösterisi ile davetlilere keyifli anlar yaşatan çocuk akademisi öğrencileri 11 Şubat'ta başlayan bahar döneminin kazanımlarını yılsonu sergisinde katılımcıların beğenisine sundu.

Eğlendirerek eğitme yöntemiyle bahar döneminde 800 öğrenciye ev sahipliği yapan Serdivan Çocuk Akademisinde; zeka oyunlarından işaret diline, ingilizceden neşeli bilime kadar birçok branşta 7-14 yaş arası öğrenciler eğitim alma imkanı buldu. Ailelerin ve öğretmenlerin heyecanlarına ortak olduğu yıl sonu programında; ritm, işaret dili ve ingilizce öğrencileri sahne performansı sergilerken; minyatür, ebru, karikatür, hüsn-i hat, renkli düşler, moda tasarım, resim, seramik, güzel sanatlara hazırlık, kilim dokuma, çini sınıfı öğrencileri yıl boyunca ortaya çıkardıkları ürünleri fuaye alanında sergiledi.

Program sonunda Serdivan Çocuk Akademisi öğrencilerine çeşitli hediyelerin yanı sıra sertifikaları takdim edildi.