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Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem başladı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde çocuklar için çeşitli eğitimlerin yer aldığı 7 haftalık dersler başladı.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde çocuklar için çeşitli eğitimlerin yer aldığı 7 haftalık dersler başladı.


Çocuklar için çeşitli eğitimlerin yer aldığı Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nde 7 haftalık dersler başladı. 28 Şubat - 15 Nisan tarihleri arasında haftanın beş günü 3-12 yaş grubuna ait çeşitli atölye, ders ve etkinlikler gerçekleşecek. Ramazan Ayı dolayısıyla eğitimler, 21 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında da Ramazan Okulu programı ile Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi Atölyesi, Ramazan ve Terimler Atölyesi, Tekne Orucu Atölyesi ile devam edecek. Derslerin gün, saati ve başvuruları ise fikirvesanat.org adresinden yapılacak.

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