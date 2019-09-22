Serdivan Çocuk Akademisi'nde yeni dönem heyecanı

Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayan Serdivan Çocuk Akademisi 2019-2020 eğitim yılı güz dönemi kayıtlarına 23 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Dersler yenilenen sınıflarda

Serdivan Çocuk Akademisi'nin; yeni döneme fiziksel donanımlarını ve envanterini genişleterek hazırlandığını belirten akademi yetkilileri, 22 farklı branştaki eğitim ve atölye etkinlikleriyle öğrencileri yenilenen sınıflarda misafir edeceklerini ifade etti.

3 branşı seçebilecekler

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 3 farklı branşı seçebileceğini hatırlatan Akademi yetkilileri, minikleri yeni dönemde; Çevre Dostu Çocuk Atölyesi, Doğal Boya Hazırlama ve Uygulama Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, Adab-ı Muaşeret, Oyuncak Tasarım Atölyesi, Minik Dokumacılar, Oyun Atölyesi, Ebru Atölyesi, Çini Atölyesi, Tezhip Atölyesi, Hüsn-i Hat Atölyesi, Minyatür Atölyesi, İngilizce Dil Eğitimi, Temel Dini Bilgiler, Resim Atölyesi, İşaret Dili, Dekoratif Çamur Şekillendirme, Moda Tasarım Atölyesi, Neşeli Bilim, Karikatür Atölyesi ve Renkli Düşler Atölyesi programlarının beklediğini ifade ettiler.

Geleceğin fikir ve sanat insanlarının yetiştiği Serdivan Çocuk Akademisi'nde kayıtların 3 Ekim Perşembe gününe kadar devam edeceği ifade edildi.