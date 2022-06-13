Serdivan Çocuk Akademisi'ne Etnospor'da büyük ilgi

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 5’inci Etnospor Kültür Festivali’ne katılan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi katılımcılardan büyük ilgi gördü.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 5'inci Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi katılımcılardan büyük ilgi gördü.
Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi 9-12 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 5'inci Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı. 4 gün boyunca devam eden Festival aileler, yetişkinler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi'nin Oyuncak Tasarım Atölyesi ile yer aldığı festivalde 3-12 yaş çocuklar kendi el becerileri ile oyuncak tasarladılar. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören Çocuk Akademisi standına, 4 gün boyunca 8 bin çocuk misafir oldu.