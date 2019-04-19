Serdivan Fikir Sanat Akademisi sanata gönül verenleri bekliyor

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencileri Büşra Ocakdan ve Aysun Meletli'nin hazırladığı “Havz-ı Hayalden Yansımalar” isimli sergi Serdivan Fikir Sanat Akademisi fuaye alanında sanata gönül verenleri bekliyor.

İki genç ismin hazırladığı, Tezhip, Kat'ı ve Minyatür eserlerinden oluşan sergide, Hilye-i Şerif, Delailü'l-Hayrat, Zahriye, Serlevha dönemlerinden ve üsluplardan betimlenen eserler yer alıyor.

Konuyla ilgili Serdivan Fikir Sanat Akademisinden yapılan açıklamada, ilgililerinin sergiyi 23 Nisan Salı gününe kadar ziyaret edebilecekleri belirtildi.