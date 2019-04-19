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Serdivan Fikir Sanat Akademisi sanata gönül verenleri bekliyor

Serdivan Fikir Sanat Akademisi, plastik sanatlardan seramiğe, fotoğraftan geleneksel sanatlara kadar farklı dallarda eserleri meraklılarıyla buluşturmaya devam ediyor.


Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencileri Büşra Ocakdan ve Aysun Meletli'nin hazırladığı “Havz-ı Hayalden Yansımalar” isimli sergi Serdivan Fikir Sanat Akademisi fuaye alanında sanata gönül verenleri bekliyor.


İki genç ismin hazırladığı, Tezhip, Kat'ı ve Minyatür eserlerinden oluşan sergide, Hilye-i Şerif, Delailü'l-Hayrat, Zahriye, Serlevha dönemlerinden ve üsluplardan betimlenen eserler yer alıyor.


Konuyla ilgili Serdivan Fikir Sanat Akademisinden yapılan açıklamada, ilgililerinin sergiyi 23 Nisan Salı gününe kadar ziyaret edebilecekleri belirtildi.

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