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Serdivan Fikir Sanat Akademisi yoğun ilgi görüyor

Serdivan Fikir Sanat Akademisinin programları yoğun ilgi görüyor.


Kurulduğu günden bugüne 28 bin 230 kişiye kapılarını açarak eğitim veren, yeni dönemde 22 farklı başlıkta katılımcılarını ağırlayan Talha Hakan Alp koordinatörlüğünde, Kelam ve Kritik-Güncel Meseleler başlığında gerçekleşen eğitimde katılımcılar yeni bilgiler edinirken aynı zamanda akıllarına takılan soruların cevabını da ilk ağızdan öğrenme fırsatı buldu. Konuyla ilgili Serdivan Fikir Sanat Akademisinden yapılan açıklamada, altı haftalık eğitim sürecinde, alanlarında uzman isimlerin katılımcılarla buluşacağı ifada edilirken ayrıca dönem içerisinde sergi, konser gibi özel etkinliklerin de düzenleneceği ve tüm vatandaşlarımızın bu programlara davetli olduğu belirtildi.

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