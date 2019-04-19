Serdivan Fikir Sanat'ta Metafizik Konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Karakuş'un Serdivan Fikir Sanat'ta verdiği “Filozof Gibi Düşünmek” dersi Salı günleri meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.

Metafizik kavramının ortaya çıkışı, batı filozoflarının ve İslam filozoflarının metafizik görüşleri ile İslam düşüncesinde varlık anlayışlarının ele alındığı derste katılımcılardan gelen soruları da cevapladı. Karakuş felsefenin, insanlığın kadim zamanlarından başlayan, hayatı nasıl yaşamak gerektiğini arayıp kendini inşa arayışının sualleri ile şekillendiğini ifade ederken, bazı felsefe geleneklerinin reddettiği, bazılarının da felsefe yapmayı onunla özdeşleştirdiği hatırlandığında metafiziğin anlaşılmış olmasının kayda değer olacağını vurguladı.