Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi güz dönemi eğitimlerini tamamladı.

Türkiye'nin duayen isimlerinin yanı sıra alanında uzman birçok ismi 6 hafta boyunca binden fazla katılımcıyla buluşturan Serdivan Fikir Sanat Akademisi, güz dönemi eğitimlerini tamamladı. Çalışmalarına 6 yıldır kesintisiz devam eden Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, her dönem olduğu gibi bu dönem de gerçekleştirdiği seminer, sergi, konferans ve konserlerle Sakarya'nın kültür ve sanat hayatına katkı sağladı.

“Ünlü isimler katılımcılarla buluştu”

Akademik kültürel çalışmalardan sosyal kültürel çalışmalara, müzik akademisinden sinema çalışmalarına, edebi çalışmalardan gelenekli sanatlara kadar 17 farklı programda öğrencilere yeni ufuklar açan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Kenan Sofuoğlu ve Mahir Ünal gibi isimleri de yine söyleşi programları kapsamında katılımcılarla buluşturdu.

“Yerel yönetimlerin olmazsa olmazı”

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'ni, bilimsel, felsefi ve sanatsal çalışmaları desteklemek amacıyla 2012 yılında hayata geçirdiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, belediyeciliğin sadece temel hizmetlerden ibaret olmadığını ifade ederek yerel yönetimleri kültür ve sanatla bir bütün olarak ele aldıklarını söyledi. Başkan Alemdar, akademik programları ilgiyle takip eden misafirlerin yanı sıra bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaşan akademisyen ve program konuklarına teşekkür ederken ayrıca Akademi bünyesindeki çalışmalarda görev alan herkese de dönem boyunca sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.