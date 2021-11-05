Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi'nde Güz Dönemi eğitimleri başlıyor

Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, birbirinden farklı içeriklerle misafirlerini ağırlayacak olan Serdivan Fikir Sanat Akademisi'nin 15 Kasım - 24 Aralık tarihleri arasında eğitim vereceği bildirildi. 2021-2022 Güz Dönemi'nde; Felsefe, Psikoloji, Mimarlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Müzik gibi 5 farklı akademi çalışma gurubu ve 17 farklı dersten oluşan programın 6 hafta süreceği belirtildi.

Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; ücretsiz derslere kayıtların 13 Kasım 2021 tarihine kadar fikirvesanat.org adresinden gerçekleşeceği ve detaylı bilgiye 0264 211 20 54 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.