İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serdivan sahille buluşuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf alemdar, Serdivan için yeni yatırımlar hayata geçireceğini belirterek bu yatırımlardan birinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf alemdar, Serdivan için yeni yatırımlar hayata geçireceğini belirterek bu yatırımlardan birinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.


Başkan Yusuf Alemdar 2017'de başlayan girişimler sonucu, Karadeniz'e kıyısı olan Kuyumculu Eğitim ve Dinlenme Tesisi'nin Serdivan Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirtti. Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ile birlikte tesis alanında incelemelerde bulunan Alemdar, “Karadeniz sahilinin Karasu sınırları içerisindeki 44 bin 540 metre karelik alanda uygulayacağımız proje çalışmalarıyla Serdivanlı hemşehrilerimizi sahille buluşturacağız. Deniz kenarına 250 metre cephesi olan tesiste bina onarımlarının yanı sıra zemin iyileştirme ve peyzaj çalışmaları uygulayacağız. Yapacağımız iyileştirme ve yenileme çalışmalarımızla şu an atıl durumdaki tesis, tekrar nitelikli hale gelecektir” dedi.


Projeye desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Başkan Yusuf Alemdar, Serdivan'ın marka değerini bir adım öteye taşımak için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.