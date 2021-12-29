Serdivan sokaklarında asfalt mesaisi

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında tamamlanan altyapı çalışmaları sonrasında asfalt çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde yol çalışması ve asfalt serimi devam ederken Özgü, 754, 753 ile Selim sokaklarında çalışmaların sona gelindiği ve trafiğine uygun hale getirildiği belirtildi.