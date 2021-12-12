İhlas Haber Ajansı

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Serdivan'da 11 sokak asfalta hazır

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında kapsamlı çalışmalara devam ediyor.


Yazlık ve Kemalpaşa Mahallelerindeki sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiren ekiplerin yanı sıra farklı bir ekip tarafından Bahçelivler Mahallesindeki sokaklar da asfalta hazır hale getiriliyor. Bahçelievler Mahallesi; Kuray, Şehit Ahmet Akyol, Nehir, 748, Olgun, 746, Ödül, 749, Civelek, Seçil, 750 sokaklarda zemin modernizasyon çalışması öncesi eski asfalt söküm işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.


Çalışmaların ardından sokakların asfaltla kaplanarak yaya ve araç trafiğine uygun hale getirileceği belirtildi.

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