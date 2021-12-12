Serdivan'da 11 sokak asfalta hazır

Yazlık ve Kemalpaşa Mahallelerindeki sokaklarda asfalt serimi gerçekleştiren ekiplerin yanı sıra farklı bir ekip tarafından Bahçelivler Mahallesindeki sokaklar da asfalta hazır hale getiriliyor. Bahçelievler Mahallesi; Kuray, Şehit Ahmet Akyol, Nehir, 748, Olgun, 746, Ödül, 749, Civelek, Seçil, 750 sokaklarda zemin modernizasyon çalışması öncesi eski asfalt söküm işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Çalışmaların ardından sokakların asfaltla kaplanarak yaya ve araç trafiğine uygun hale getirileceği belirtildi.