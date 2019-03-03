Serdivan'da 18 öğrenciye 1 derslik

Serdivan'da üniversiteye ve liseye hazırlanan son sınıf öğrencilerine ücretsiz deneme sınavları desteği sağlanıyor.

Serdivan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen çalışma kapsamında üniversiteye ve liseye hazırlanan son sınıf öğrencilerine ücretsiz deneme sınavlarıyla destek oluyor. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin bilgilerini yeniden tazelemesi için Serdivan'daki toplam 15 lise ile 21 ortaokulda deneme sınavları gerçekleştirdiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Geçtiğimiz yıl düzenlemiş olduğumuz deneme sınavlarımızı bu sene de gerçekleştirerek, eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olduğumuz öğrencilerimizin sınav heyecanlarına hem ortak olmak, hem de motivasyonlarını yükseltmek istedik. Gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Onların başarıları bizi gururlandırırken, yarınlarımızın da teminatı olacaktır” dedi.

7'den 70'e herkese en güzel hizmeti sunabilmek için gayret ederken, eğitim noktasında gençlere her zaman destek olduklarını ve bu durumun Serdivan'da eğitimdeki başarı grafiklerine yansıdığını ifade eden Alemdar, “Serdivan bugün, diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde sürekli yükselen başarı grafiğiyle de tercih edilen bir kent konumuna geldi. 2009'da 36 okula ev sahipliği yaparken bugün Sedivanımızda 79 okul mevcut. İstatistikleri incelediğimizde ilçemizde 18 öğrencimize 1 derslik düşüyor. Dolayısıyla öğrencilerimize sağlanan bu imkanlarla eğitimde kalite de yükselmiş oluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.