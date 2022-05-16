Serdivan'da 5 sokak daha asfaltlandı

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arabacıalanı Mahallesi'nde başlattığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi, Otuzikievler, Kemalpaşa, İstiklal ve Bahçelievler mahallelerinin ardından Arabacıalanı Mahallesi'nde asfalt serim işlemlerine devam ediyor. Ekipler; Mevlana, Yüzdağ, 510, 513 ve 515 sokaklarında yol açma ve asfalt kazıma işlemlerinin sonrasında yolları sıcak asfaltla kapladı. Toplam 5 bin 559 metrekarelik bir alanda bin 68 ton asfalt kullanılarak gerçekleştirilen çalışma neticesinde Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan 5 sokak yeni çehresine kavuştu.