İhlas Haber Ajansı

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Serdivan'da 7 ayda 25 bin 284 ton asfalt serimi yapıldı

Serdivan Belediyesi, 2022 yılının ilk yedi ayında 25 bin 284 ton asfalt sererek toplamda 16 bin 598 metre uzunluğunda yolu yeniledi.


Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, zamana ve kullanıma bağlı sebeplerle ilçe genelinde bozulan yolları sıcak asfaltla kaplayarak modernize ediyor. Bu çerçevede Altyapı çalışmalarının tamamlandığı sokaklarda asfalt serme işine ağırlık veren belediye ekipleri, 2022 yılının ilk yedi ayında 93 ayrı sokakta 25 bin 284 ton asfalt sererek toplamda 16 bin 598 metre uzunluğunda yolu yeniledi.

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