Serdivan'da 9 sokak daha asfaltlandı

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi'nde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.

Serdivan Belediyesi, Otuzikievler, Kemalpaşa, İstiklal ve Yazlık mahallelerinin ardından Bahçelievler Mahallesi'nde başlattığı asfalt serim işlemini de tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, 9 sokakta yol açma ve asfalt kazıma işlemlerinin sonrasında yolları sıcak asfaltla kapladı. Toplam 17 bin 702 metrekarelik bir alanda 4 bin 265 ton asfalt kullanılarak gerçekleştirilen çalışma sonucunda Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 9 sokak yeni çehresine kavuştu.