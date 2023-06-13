Serdivan'da asfalt çalışmaları devam ediyor

Ekipler, yeni sezonun başladığı günden bu yana ilçenin dört bir tarafındaki pek çok noktasında yol çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede belediye ekipleri tarafından Vatan Mahallesi Şelale ve Fulya sokaklarda gerçekleştirdiği asfalt serim çalışmalarında 585 metre uzunluğunda yola bin 290 ton asfalt atıldığı belirtildi.