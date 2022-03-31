İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Serdivan'da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Serdivan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalt öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


2021-2022 asfalt sezonu ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında asfalt öncesi çalışmalarını sıklaştırdı. Bahçelievler Mahallesi Gürpınar, Üstün, Kanmaz, Yaman, Hicran, Hayal, Kahraman, Sezer, Dar, Gedik, Hürriyet ve 703. sokaklarda gerçekleştirilen kazım çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden ekipler, asfalt serimiyle birlikte sokakların tek tek yenileneceğini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.