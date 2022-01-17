İhlas Haber Ajansı

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Serdivan'da asfalt mesaisi

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yağı çalışmalarının tamamlandığı sokakları tek tek modernize ederek yaya ve araç trafiğine uygun hale getiriyor.


Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, elektrik hatları ile internet optik hat döşeme işlemlerinin tamamlandığı sokakları tek tek modernize ederek yaya ve araç trafiğine uygun hale getiriyor. Hava koşullarına da bağlı olarak vatandaşların çalışmalardan en az şekilde etkilenmesinin amaçlandığını belirten yetkililer; işlemlerin tamamlandığı tüm sokakların süratle asfalt serimi için hazırlandığını ardından sokakların sıcak asfaltla kaplandığını belirttiler.

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