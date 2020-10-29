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Serdivan'da asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde hızlandırdığı asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde hızlandırdığı asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda Köprübaşı ve Vatan Mahallelerinde Cadde ve Sokaklar sıcak asfaltla kapladı. İki mahallede çalışmalarını tamamlayan Serdivan Belediyesi, 12 sokak ve caddeyi modern görünüme kavuşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri düzeltme işlemlerinin ardından toplam 2 kilometre uzunluğunda yolu sıcak asfaltla kaplayarak yaya ve araç trafiğine uygun hale getirdi.

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