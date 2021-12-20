Serdivan'da belgesel gösterimi ve söyleşi bir arada

Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında, birçok ödüle değer görülen “Dönene Kadar Benim Ülkem” adlı belgeselin özel gösterimi yapıldı.

Serdivanlı sinema tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği belgeselin gösteriminin ardından yönetmeni Erdal Hoş, izleyenlerle söyleşi gerçekleştirdi. İzleyenler, ödüllü belgesel hakkındaki yorumlarını dile getirirken, merak ettiği sorulara da yönetmen Hoş'tan yanıt buldu.