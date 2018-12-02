Serdivan'da bir proje daha tamamlanıyor

Cadde'deki çalışmalarda sona geldi.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi arasındaki 1 buçuk kilometrelik hat boyunca baştan sona alt ve üst yapı çalışması yapıldığı belirtilirken, düzenleme ve yenileme projesinde son aşamaya gelindiği ifade edildi.

Bölgede önemli bir arter görevi üstlenen 1. Cadde'de, yaya ve araç trafiğinin daha güvenli ve kullanışlı hale gelmesi için hat boyunca bordür ve baskı beton uygulaması yapıldığı belirtilirken, yağmur suyu hattının yanı sıra aydınlatma ve sulama sistemlerindeki altyapı çalışmalarının da tamamlandığı ifade edilerek çevre düzenlemesi kapsamında peyzaj çalışmalarına öncelik verildiği bildirildi.

Peyzaj çalışmalarının ardından aydınlatma direklerinin monte edilmesiyle son şeklini alacak olan projede, vatandaşların güzergah üzerinde güvenle pedal çevirebilmesi ve kolay ulaşım sağlayabilmesi için bisiklet yolu da yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte aynı noktada yer alan Arabacıalanı Mahalle Meydanı ve 4 bin metrekare alan üzerine kurulu sosyal donatı alanıyla, 1. Cadde'de tam bir bütünlük sağlanacağı belirtildi.