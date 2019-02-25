Serdivan'da Cumhur İttifakı coşkusu

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tam kadroyla Serdivan'da çıkarma yaptı. Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanı İbrahim İskender, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatı Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları ile Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin istikbal ve istiklal mücadelesinin yansıdığı bir duruş ittifakı olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı, yüreğinde vatan ve millet sevdası olanların ittifakıdır. Yarınından emin olamayan topluluklar bir medeniyet inşa edemezler. Cumhur ittifakı bu toplumun yarınlarını inşa etmenin garantisidir. Tüm çabamız gönüllere dokunan, gönülleri dokuyan işlere imza atmaktır” dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, 10 yıldır ayrım yapmaksızın Serdivan'da yaşayan herkese hizmet götürme gayretiyle çalıştıklarını belirtti. Seçim startının verildiği ilk günden itibaren sahada olduklarının altını çizen Alemdar, 31 Mart'a kadar çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını söyleyerek, “Hemheşrilerimizin teveccühüyle göreve geldiğimiz 2009'dan bugüne, meclis üyelerimiz ve tüm personelimizle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Serdivanımızın 24 mahallesine dokunacak ölçeklerde projeler hayata geçirdik. Hamdolsun Serdivan'ın bugün gelmiş olduğu nokta bizleri ziyadesiyle mutlu ederken, yapacak daha çok işimiz var düşüncesiyle de motivasyonumuzu arttırıyor. Cumhur İttifakı çatısı altında çıktığımız bu yürüyüşte, inşallah 31 meclis üyemizle birlikte Serdivanımıza yeni projeler kazandıracağız. Kardeşliğimizin, samimiyetin ve muhabbetin bir kez daha perçinlendiği bu günde tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ederim” diye konuştu.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce de, Sakarya'nın bütün etnik unsurlarıyla birlikte kardeşçe yaşadığı ender şehirlerden birisi olduğunu ifade ederek, “Sakaryamız bütün etnik unsurların kardeşçe, beraberce huzur içinde yaşadığı ender bir şehirdir. Sakarya'mız hoşgörü şehridir. Bu güzel şehrimiz için çok çalışacağız. Sakaryamız sıradan bir şehir değildir. Sakarya sevdaların dava bulduğu, davaların zafere ulaştığı bir şehirdir. Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacağız. Gönüllerde köprüler kuracağız” şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ise, Cumhur İttifakı'nın gerçek manada bir beka aylayışıyla doğduğuna vurgu yaparak, “Önümüzdeki 31 Mart seçimleri normal bir seçim değildir. Bir meşruiyet tartışmasının fitilinin ateşlenmek istendiği bir seçimdir. Biz milletimizin menfaatleri için ortak akılla ittifak halindeyiz. Biz bundan sonra da bu ortak aklın devam etmesinden yanayız. Bu noktada milletimizin geleceği için İnşallah bir rüzgarda Serdivan'dan esecek” ifadelerini kullandı.