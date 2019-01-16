Serdivan'da değerlendirme toplantısı gerçekleşti

AK Parti Serdivan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 31 Mart Yerel Seçim Değerlendirme Toplantısı'nda teşkilat üyeleri süreçle ilgili bilgilendirildi.

Serdivan Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, meclis üyeleri, ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları üyeleri katıldı. Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu'nun konuşmalarının ardından, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Hasan Emre Erdoğmuş tarafından teşkilat üyelerine 31 Mart Yerel Seçimi ile ilgili süreç slaytlar eşliğinde anlatıldı.

Mahalli idareler seçimine Cumhur İttifakı çatısı altında girileceğini hatırlatan AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğidir. Gelecek inşa ederken toplumsal sorunlara duyarsız kalmak mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Teşkilatlar olarak bizim de söylemlerimiz ve eylemlerimiz aynı hassasiyette olacaktır” dedi.

Erken, Cumhur İttifakı'nın ülkenin geleceği olduğunu da vurgulayarak, “Öncelikle aday adaylığı sürecinde çok değerli belediye başkan aday adaylarımız başvuru yaptılar. Ben kendilerine bu hassas dönemde gösterdikleri nezaket ve saygılarından dolayı teşekkür ediyorum. Başta kendi ilçemiz olmak üzere açıklanan cumhur ittifakı adaylarımız tüm şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Şahsım, teşkilatım ve ilçem adına bende belediye başkan adayımız, mevcut belediye başkanımız Sayın Yusuf Alemdar'ı bir kez daha aday gösterildiği için tebrik ediyorum” diye konuştu.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için önemine değinerek; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sergiledikleri ortak duruşun merkezinde Türkiye sevdasının ve memleket aşkının olduğunu belirterek, bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın son derece önemli olduğunu söyledi. Yerli ve milli bir duruş olan Cumhur İttifakı'nı sadece bir seçim ittifakı olarak görmediklerini belirten Alemdar, birlik ve beraberlik çerçevesinde ortak hareket ederek Serdivan için hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Geçilen pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım törenindeki coşkunun ve birlikteliğin önemine de değinen Alemdar, bu birlikteliğin ve kardeşliğin 31 Mart günü sandıklarda Cumhur İttifakı'nın zaferi olarak tescilleneceğine yürekten inandıklarını söyledi.

Alemdar sözlerinin devamında, “Pazar günü düzenlenen aday tanıtım töreninde Serdivan Belediye Başkan adaylığı görevini şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz'a, milletvekillerimize, il teşkilatımıza ve ilçe teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ederim. Tüm adaylarımıza bir kez daha hayırlı olması temennilerimizi ileterek başarılar diliyorum” diye konuştu.