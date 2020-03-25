Serdivan'da denetimler aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsle mücadele kapsamında yayımladığı ve 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge doğrultusunda, Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı.

Korona virüs salgınında en temel risk unsurunun toplu kullanılan alanlar olması sebebiyle; Serdivan'da nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapalı olup olmadığı ekipler tarafından denetlenirken, vatandaşların alış veriş noktasında sıklıkla kullanmak zorunda kaldığı marketler de halk sağlığının korunması noktasında kontrol ediliyor. Yürürlüğe giren genelgeye göre geçici olarak faaliyetleri durdurulan işletme ve merkezleri rutin olarak denetleyen Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, aynı zamanda ilçede faaliyet gösteren yeme-içme mekanlarının müşteri oturma bölümlerini de sosyal mesafe kapsamında kontrol ediyor. Marketlerde de müşterilerin sosyal mesafe kuralına göre ağırlanması için işletme sahiplerini bilgilendiren ekipler, hijyen ve temizlik kurallarına da riayet edilmesi konusunda işletme sahiplerine ve çalışanlara uyarıda bulundu.

Yapılan kontrollerde yürürlüğe giren genelge ile ilgili ilçe genelinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için korona virüsle etkin şekilde mücadele ederken esnafımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması noktasında Zabıta Müdürlüğümüz ile Ruhsat Denetim Müdürlüğümüze bağlı ekipler de denetimlerine aralıksız devam ediyor. Esnaflarımızın da son derece duyarlı olduklarını yaptığımız kontrollerde bir kez daha gördük. Bu noktada tüm esnaflarımıza da hassasiyetleri için bir kez daha teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte mücadele edecek, Allah'ın izniyle hep birlikte kazanacağız” dedi.